В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Воздушную тревогу отменили в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Сирены звучали в городе 1 час 40 минут.
В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
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