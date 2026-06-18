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В Москве из-за падения обломков БПЛА поврежден ТЦ «Садовод»

Обломки сбитого беспилотника упали на территории торгового комплекса «Садовод» в московском районе Капотня, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, одно из зданий получило незначительные повреждения.

Обломки сбитого беспилотника упали на территории торгового комплекса «Садовод» в московском районе Капотня, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, одно из зданий получило незначительные повреждения.

Число сбитых в Москве и области беспилотников увеличилось до 32, добавил Сергей Собянин. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу.

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