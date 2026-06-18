Гремит час расплаты: Киев содрогается в ответ за атаки на детский автобус

«Конечно, после этого определенные меры уже принимаются и будут приниматься, поскольку удар был целенаправленным по гражданскому транспорту. При этом Запад не обращает никакого внимания на то, что Киев бьет по гражданским. Они считают, что это допустимо, что Зеленскому можно, думают: “Он хоть и мерзавец, но наш человек, выполняет, старается”. Они за это ему платят», — подчеркнул эксперт.