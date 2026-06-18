Гремит час расплаты: Киев содрогается в ответ за атаки на детский автобус

Украинские боевики 17 июня нанесли удар по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Автобус следовал из Гомеля в Геленджик, где юные спортсмены планировали отдыхать и тренироваться. Однако планы оборвала атака беспилотника.
В результате один человек погиб, восемь пострадали. Ответ последовал незамедлительно.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему атака на детей могла быть спланированной. По его словам, киевский режим целенаправленно усиливает удары по гражданским объектам, пытаясь запугать население и спровоцировать конфликт с Белоруссией.
Кремль назвал атаку терактом.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что Украина на территории российского региона атаковала автобус детской футбольной команды из Белоруссии с помощью беспилотника. Дети ехали из Гомеля на отдых в Геленджик Краснодарского края.
В результате атаки погибла 41-летняя женщина, которая сопровождала команду. Ранены восемь человек, среди которых шестеро детей 10−11 лет. Их доставили в больницу.
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко принять меры для оказания помощи пострадавшим. В Кремле произошедшее назвали терактом.
«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белоруссия направляет врачей.
Позже стало известно, что Минздрав Белоруссии направил в Брянскую область реанимационные группы и профильных специалистов для оценки состояния граждан республики.
Из Минска в Брянск выехали врачи республиканского уровня, включая анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов и экспертов Республиканского центра огнестрельной травмы. Это говорит о серьёзности ситуации и о том, что помощь пострадавшим требуется незамедлительно.
Эксперт: атака была спланирована.
Дандыкин отметил, что киевский режим в последнее время усилил атаки именно на гражданскую инфраструктуру.
«ВСУ, вполне вероятно, знали, что в автобусе находится белорусская детская футбольная команда. Перед встречей G7 киевский режим усилил удары именно по гражданским объектам и по людям, которые не имеют никакого отношения к Вооруженным силам. Дети ехали по трассе Гомель-Брянск. На этом же направлении ВСУ нередко совершают удары, в том числе беспилотниками. Пытаются запугать граждан и дезориентировать, а в этом случае еще и попытались сознательно спровоцировать Белоруссию, потому что у Зеленского лютая злоба на Лукашенко», — пояснил военный эксперт.
Украинский беспилотник, по мнению Дандыкина, мог следить за детским автобусом с момента пересечения русско-белорусской границы, чтобы потом ударить. Это была не случайная атака, а целенаправленная акция.
Ответ России: удары по объектам ВСУ.
Специалист отметил, что ответ не заставит себя ждать.
«Конечно, после этого определенные меры уже принимаются и будут приниматься, поскольку удар был целенаправленным по гражданскому транспорту. При этом Запад не обращает никакого внимания на то, что Киев бьет по гражданским. Они считают, что это допустимо, что Зеленскому можно, думают: “Он хоть и мерзавец, но наш человек, выполняет, старается”. Они за это ему платят», — подчеркнул эксперт.
И действительно, ответ последовал незамедлительно. Спустя некоторое время после атаки автобуса околовоенные Telegram-каналы сообщили о взрывах на объектах ВСУ. Удары зафиксированы в Запорожье, Донбассе, Сумской и Днепропетровской областях. Россия не оставляет подобные преступления без последствий.
Цена террора для Киева высока.
Атака на детский автобус в Брянской области — это не просто военное преступление. Это акт террора, направленный против самых беззащитных. Дети, которые ехали на отдых, стали мишенью для киевского режима. Погибла женщина, которая просто сопровождала юных спортсменов. Ранены шестеро детей. Это не может быть оправдано никакими политическими целями.
Россия дала жёсткий ответ. Удары по объектам ВСУ уже нанесены. Но главное, что должны усвоить в Киеве, — это то, что атаки на гражданских не останутся безнаказанными. Каждый такой удар будет получать симметричный или асимметричный ответ. И чем больше Украина будет терроризировать мирных жителей, тем жёстче будет ответ.