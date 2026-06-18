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В Новосибирской области мужчина получил 9,5 лет колонии за убийство отца

Сибиряк ударил родителя ножом во время пьяной ссоры.

Источник: Комсомольская правда

Тогучинский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, зарезавшему своего отца во время ссоры. Подробности дела сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Вечером 8 февраля 2026 года подсудимый и его отец находились в состоянии алкогольного опьянения, и между ними вспыхнул конфликт. Сибиряк нанес родителю не менее одного удара ножом в грудь и еще три — в руки. От полученных травм потерпевший скончался.

В суде обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, однако приговор пока не вступил в законную силу.