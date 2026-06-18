В Новосибирской области мужчина получил 9,5 лет колонии за убийство отца

Вечером 8 февраля 2026 года подсудимый и его отец находились в состоянии алкогольного опьянения, и между ними вспыхнул конфликт. Сибиряк нанес родителю не менее одного удара ножом в грудь и еще три — в руки. От полученных травм потерпевший скончался.