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Очевидцы сняли последствия крушения Су-24М ВВС Украины в Хмельницкой области

Украинские СМИ и местные паблики опубликовали видео с места крушения бомбардировщика Су-24М ВВС Украины. Самолёт разбился в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области сняли последствия крушения Су-24М. Видео © Telegram / SHOT.

На видео заметки дымящиеся обломки самолёта в поле. Рядом с местом крушения также находятся люди.

Напомним, самолёт разбился во вторник, 16 июня, около 19:00. Воздушные силы Украины уточнили, что речь идёт о бомбардировщике Су-24М. При крушении погибли два члена экипажа. Воздушные силы Украины назвали их имена: майор Богдан Загурлюк и старший лейтенант Богдан Бабенко.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.