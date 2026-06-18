Поджог детской площадки в Триатлон-парке Астаны: полиция раскрыла новые детали

«Департамент полиции напоминает родителям о необходимости осуществлять постоянный контроль за местонахождением и досугом своих детей. Отсутствие должного внимания со стороны взрослых может привести к совершению противоправных действий, создать угрозу безопасности окружающих и повлечь предусмотренную законом ответственность», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.