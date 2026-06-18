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Поджог детской площадки в Триатлон-парке Астаны: полиция раскрыла новые детали

В Астане подростков подозревают в поджоге детской площадки. Новые детали инцидента раскрыли в пресс-службе Департамента полиции столицы, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительной информации, рано утром четверо школьников подожгли газон. Их родителей уже привлекли к ответственности, сообщает телеканал КТК.

Пламя охватило 25 квадратных метров. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

«Департамент полиции напоминает родителям о необходимости осуществлять постоянный контроль за местонахождением и досугом своих детей. Отсутствие должного внимания со стороны взрослых может привести к совершению противоправных действий, создать угрозу безопасности окружающих и повлечь предусмотренную законом ответственность», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее видео с полыхающей площадкой и распространяющимся густым черным дымом было опубликовано в Threads. На кадрах можно было заметить, что очевидцы пытались тушить пожар.