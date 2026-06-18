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Собянин: Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку вражеских БПЛА

Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку беспилотников на Москву, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку беспилотников на Москву, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Принимаются меры к ликвидации последствий, — добавил глава города в МАКС.

14 июня украинские беспилотные летательные аппараты также пытались атаковать Ярославскую область. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива.

В тот же день Новомосковск в Тульской области тоже подвергся удару беспилотников ВСУ. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий.

11 июня сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края идет отражение атаки беспилотников. Обломки БПЛА упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

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