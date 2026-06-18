Собянин: Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку вражеских БПЛА

Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку беспилотников на Москву, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Принимаются меры к ликвидации последствий, — добавил глава города в МАКС.
14 июня украинские беспилотные летательные аппараты также пытались атаковать Ярославскую область. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива.
В тот же день Новомосковск в Тульской области тоже подвергся удару беспилотников ВСУ. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий.
11 июня сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края идет отражение атаки беспилотников. Обломки БПЛА упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.