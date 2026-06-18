Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Играл во дворе и ушел: трехлетний ребенок пропал в ВКО

Трехлетний мальчик пропал в ВКО — ребенок играл под присмотром бабушки и незаметно ушел в неизвестном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел накануне, 17 июня, в 17:19. На канал «102» поступило сообщение от жительницы Усть-Каменогорска о пропаже ее трехлетнего внука. Бабушка рассказала, что ребенок играл во дворе дома под ее присмотром, но в какой-то момент незаметно ушел в неизвестном направлении. После самостоятельных поисков, которые не принесли результата, женщина обратилась за помощью в полицию.

Сразу после поступления сообщения сотрудники полиции начали поисково-розыскные мероприятия. Благодаря оперативным и слаженным действиям правоохранителей, ребенок был найден примерно в 1,5 километрах от дома. К счастью, он не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

После выяснения всех обстоятельств, ребенок был благополучно возвращен родственникам. Бабушка выразила искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных органов за их профессионализм, оперативность и проявленную заботу.