Играл во дворе и ушел: трехлетний ребенок пропал в ВКО

Инцидент произошел накануне, 17 июня, в 17:19. На канал «102» поступило сообщение от жительницы Усть-Каменогорска о пропаже ее трехлетнего внука. Бабушка рассказала, что ребенок играл во дворе дома под ее присмотром, но в какой-то момент незаметно ушел в неизвестном направлении. После самостоятельных поисков, которые не принесли результата, женщина обратилась за помощью в полицию.