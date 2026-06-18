Играл во дворе и ушел: трехлетний ребенок пропал в ВКО

Инцидент произошел накануне, 17 июня, в 17:19. На канал «102» поступило сообщение от жительницы Усть-Каменогорска о пропаже ее трехлетнего внука. Бабушка рассказала, что ребенок играл во дворе дома под ее присмотром, но в какой-то момент незаметно ушел в неизвестном направлении. После самостоятельных поисков, которые не принесли результата, женщина обратилась за помощью в полицию.
Сразу после поступления сообщения сотрудники полиции начали поисково-розыскные мероприятия. Благодаря оперативным и слаженным действиям правоохранителей, ребенок был найден примерно в 1,5 километрах от дома. К счастью, он не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.
После выяснения всех обстоятельств, ребенок был благополучно возвращен родственникам. Бабушка выразила искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных органов за их профессионализм, оперативность и проявленную заботу.