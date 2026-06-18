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Трое новосибирцев получили длительные сроки за попытку сбыть гашиш и мефедрон

Заельцовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей 2004−2005 годов рождения. Все они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как установило следствие, в 2025 году молодые люди, согласно отведённым ролям, подыскивали каналы поставки запрещённых веществ. Они приобретали гашиш и мефедрон с целью дальнейшего распространения. Довести задуманное до конца им не удалось: деятельность злоумышленников была своевременно выявлена полицейскими, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Подсудимые полностью признали вину и активно способствовали раскрытию преступлений. С учётом всех обстоятельств суд назначил каждому от шести до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства обращены мобильные телефоны, которые фигуранты использовали как орудие преступной деятельности, а также конфискованы деньги, добытые преступным путём.