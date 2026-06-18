Трое новосибирцев получили длительные сроки за попытку сбыть гашиш и мефедрон

Подсудимые полностью признали вину и активно способствовали раскрытию преступлений. С учётом всех обстоятельств суд назначил каждому от шести до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства обращены мобильные телефоны, которые фигуранты использовали как орудие преступной деятельности, а также конфискованы деньги, добытые преступным путём.