Собянин сообщил об атаке беспилотников на МНПЗ

Как написал градоначальник на платформе «Макс», «силы ПВО продолжают отражать массовую атаку».
В настоящее время властями принимаются меры по ликвидации последствий ударов. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод». По данным мэрии, там есть незначительные повреждения, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
Всего за утро известно о 43 беспилотных летательных аппаратах, сбитых на подлете к городу. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на полеты.
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