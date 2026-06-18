Собянин сообщил об уничтожении уже 42 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще девять вражеских дронов.
— Уничтожены еще девять БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 42.
За ночь 17 июня силы ПВО сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы.
14 июня один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Орле. Днем ранее один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.