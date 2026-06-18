Житель Башкирии лишился свободы за пьяную езду

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2026 года нетрезвый мужчина управлял автомобилем марки «ВАЗ-2114». По пути следования на 7 км автодороги Бекетово — Булгаково он совершил ДТП. По результатам медицинского освидетельствования было установлено наличие алкогольного опьянения. Ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за подобное.