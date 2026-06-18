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Житель Башкирии лишился свободы за пьяную езду

В Кармаскалинском районе мужчине предстоит отбыть лишение свободы за пьяную езду.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2026 года нетрезвый мужчина управлял автомобилем марки «ВАЗ-2114». По пути следования на 7 км автодороги Бекетово — Булгаково он совершил ДТП. По результатам медицинского освидетельствования было установлено наличие алкогольного опьянения. Ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за подобное.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.