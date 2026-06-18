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Собянин: 43 беспилотника сбито на подлёте к Москве

Российские силы ПВО отражают массированную атаку дронов ВСУ на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны России уничтожили на подлете к Москве утром 18 июня еще девять украинских беспилотников. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал Собянин.

В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне российские силы противовоздушной обороны уничтожили утром 17 июня 18 украинских беспилотников, которые пытались добраться до российской столицы.

А еще днем ранее Минобороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов.

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