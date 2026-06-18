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В Иркутске полицейский спас ребенка от стаи собак

В Иркутске полицейский разогнал бездомных собак, которые набросились на ребенка.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске полицейский спас маленького мальчика от стаи бродячих собак, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Во время перерыва на обед сотрудник обратил внимание на стаю агрессивных животных, которые окружили ребенка и повалили его на землю. Полицейский выбежал из своей машины и начал громко кричать, чем отпугнул псов и предотвратил трагедию. Ребенок в результате происшествия не пострадал.

Убедившись, что мальчик находится в безопасности, полицейский связался с его мамой, сообщил о случившемся и вызвал специализированные службы по отлову бездомных животных.

Ранее сообщалось, что 19 собак погибли при пожаре в приюте в Тверской области.