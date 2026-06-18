В Иркутске полицейский спас ребенка от стаи собак

Во время перерыва на обед сотрудник обратил внимание на стаю агрессивных животных, которые окружили ребенка и повалили его на землю. Полицейский выбежал из своей машины и начал громко кричать, чем отпугнул псов и предотвратил трагедию. Ребенок в результате происшествия не пострадал.