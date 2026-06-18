Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 42

На местах работают специалисты экстренных служб, принимаются меры к ликвидации последствий. Другие подробности не приводятся.
Ранее Собянин сообщил, что несколько БПЛА достигли Московского НПЗ. Идёт ликвидация последствий атаки. Кроме того, обломок дрона упал на территории одного из ТЦ. Зафиксированы незначительные повреждения.
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