РАН сообщила о разрушительных толчках в Атлантике

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал мощное землетрясение в центральной части Атлантического океана. По данным российских специалистов, магнитуда подземных толчков составила 6,4.
Сейсмическое событие произошло в среду в 21:59 по московскому времени. Эпицентр находился примерно в 1060 километрах к северо-западу от острова Вознесения.
Согласно оценке российских геофизиков, интенсивность колебаний в эпицентре соответствовала разрушительному уровню.
Остров Вознесения входит в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья в южной части Атлантики.
В свою очередь, Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,6. По информации американских специалистов, очаг залегал на глубине около 10 километров.
Данные о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не приводились.
Специалисты отмечают, что район центральной Атлантики относится к числу сейсмически активных зон планеты, поскольку здесь проходит Срединно-Атлантический хребет — крупная граница тектонических плит, где периодически фиксируются подводные землетрясения различной силы.
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