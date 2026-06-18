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Собянин сообщил об отражении атаки уже 85 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 43 беспилотника (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 43 беспилотника (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— 43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 85.

17 июня Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области.

16 июня пятеро мужчин и 13-летняя девочка также получили ранения после падения обломков беспилотников на территории Подмосковья. Системы ПВО сбили БПЛА в Электростали, Котельниках, Воскресенске и других населенных пунктах.

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