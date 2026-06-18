В подмосковном Жуковском беспилотник попал в жилой дом

Ранее о налете БПЛА сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, несколько беспилотников атаковали московский НПЗ в Капотне. Обломки БПЛА также повредили одно из зданий торгового комплекса «Садовод». Всего, как заявлял Сергей Собянин, силы ПВО сбили 43 беспилотника.