Несколько беспилотников атаковали московский НПЗ

Несколько беспилотных летательных аппаратов смогли достичь Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
По его словам, силы ПВО продолжают отражать атаку дронов.
«Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал глава города.
Ранее Собянин сообщал, что украинский беспилотник повредил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.
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