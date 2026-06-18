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Несколько беспилотников атаковали московский НПЗ

Несколько БПЛА смогли достичь Московский нефтеперерабатывающий завод.

Несколько беспилотных летательных аппаратов смогли достичь Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, силы ПВО продолжают отражать атаку дронов.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал глава города.

Ранее Собянин сообщал, что украинский беспилотник повредил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

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