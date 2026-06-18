Собянин: Системы ПВО сбили 43 БПЛА, летевших на Москву

«43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в 06:41.
А ранее Сергей Собянин сообщил о том, что нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Мэр добавил, что принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий. Системы ПВО продолжают отражать массовую атаку ВСУ.
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