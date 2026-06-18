Врач онкодиспансера Казани отправлен под домашний арест по делу о взятках

Сам Насруллаев вину не признал. «За всё время работы я ни разу не слышал о себе ничего негативного. Мои родители — врачи, они воспитали меня так, чтобы я не брал взяток. Сейчас у меня остались пациенты, которые ждут моей помощи», — сказал он в суде.