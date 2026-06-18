Врач онкодиспансера Казани отправлен под домашний арест по делу о взятках

В Советском суде Казани избрали меру пресечения заведующему отделением Республиканского онкологического диспансера Марату Насруллаеву. Врача задержали по делу о коррупции. Его подозревают в получении взяток и вымогательстве. По версии следствия, с 2023 по 2025 год медик брал деньги с пациентов за операции вне очереди. Заявлено о пяти эпизодах.
Уголовное дело возбудили в понедельник. В тот же день врача задержали, а в онкодиспансере прошёл обыск. Накануне прокурор попросил суд отправить Насруллаева в СИЗО. Врача доставили в суд под конвоем.
Защита настаивала на более мягкой мере. Адвокат объяснил: у Насруллаева есть пациенты, которые замкнуты именно на нём. «Он знает их историю болезни, знает, как их лечить. В противном случае пациенты умрут», — заявил защитник. Также в суде стало известно, что врач один воспитывает пятерых детей. Их мать живёт и работает в Москве.
Сам Насруллаев вину не признал. «За всё время работы я ни разу не слышал о себе ничего негативного. Мои родители — врачи, они воспитали меня так, чтобы я не брал взяток. Сейчас у меня остались пациенты, которые ждут моей помощи», — сказал он в суде.
Судья удалилась в совещательную комнату и после вернулась с решением. Насруллаева поместили под домашний арест.