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Одна женщина ранена, повреждены жилые дома и ТЦ при атаке БПЛА в Подмосковье

В ночь на утро четверга, 18 июня, стало известно, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. Самые серьезные разрушения зафиксированы в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В ночь на утро четверга, 18 июня, стало известно, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. Самые серьезные разрушения зафиксированы в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина — повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет, идет эвакуация жителей.

В Электростали в деревне Степаново обломки повредили кровлю частного дома — женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. Также в Электростали загорелся автомобиль, возгорание локализовано.

В Люберцах повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, обломки также попали на кровлю ТЦ «Белая Дача» — произошло возгорание, данные о площади пожара и пострадавших уточняются.

В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом, разрушены строение и хозпостройки. В Павловском Посаде загорелись два дачных дома. На всех адресах работают экстренные службы, говорится в сообщении.

За ночь 17 июня силы ПВО сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы.

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