Жилинспекция проверила челябинский дом, с крыши которого упали бетонные плиты

Напомним, бетонные плиты свалились рядом с подъездом жилого дома, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Это не первый подобный случай в Челябинске. Ранее тяжелая плита упала с крыши многоэтажки на Комсомольском проспекте.