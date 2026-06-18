Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилинспекция проверила челябинский дом, с крыши которого упали бетонные плиты

В Челябинске жильцам дома, с которого свалились бетонные плиты, посоветовали выбрать новую управляйку.

Источник: прокуратура Челябинской области

В Челябинске специалисты обследовали дом № 94Б на улице Сулимова, с крыши которого рухнула часть бетонного парапета.

С жильцами после этого встретились начальник областного ГУ Госжилинспекции Ирина Настенко, представители прокуратуры, министерства ЖКХ, районной администрации и оператора капремонта.

Чиновники сообщили челябинцам, что тем придется самим позаботиться о безопасности и состоянии пятиэтажки.

— В первую очередь сейчас надо провести собрание собственников, на котором проголосовать за два первоочередных вопроса: выбор управляющей компании и перенос сроков капремонта на более ранние, — рассказала Ирина Настенко.

Напомним, бетонные плиты свалились рядом с подъездом жилого дома, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Это не первый подобный случай в Челябинске. Ранее тяжелая плита упала с крыши многоэтажки на Комсомольском проспекте.