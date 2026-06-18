Жилинспекция проверила челябинский дом, с крыши которого упали бетонные плиты

В Челябинске специалисты обследовали дом № 94Б на улице Сулимова, с крыши которого рухнула часть бетонного парапета.
С жильцами после этого встретились начальник областного ГУ Госжилинспекции Ирина Настенко, представители прокуратуры, министерства ЖКХ, районной администрации и оператора капремонта.
Чиновники сообщили челябинцам, что тем придется самим позаботиться о безопасности и состоянии пятиэтажки.
— В первую очередь сейчас надо провести собрание собственников, на котором проголосовать за два первоочередных вопроса: выбор управляющей компании и перенос сроков капремонта на более ранние, — рассказала Ирина Настенко.
Напомним, бетонные плиты свалились рядом с подъездом жилого дома, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Это не первый подобный случай в Челябинске. Ранее тяжелая плита упала с крыши многоэтажки на Комсомольском проспекте.