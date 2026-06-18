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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 43

Число сбитых вблизи Москвы БПЛА выросло до 43, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Число сбитых вблизи Москвы БПЛА выросло до 43, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее глава горда сообщал, что несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки БПЛА повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод».

Кроме того, в результате падения БПЛА на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Котельниках начался пожар. В Люберцах были повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. В подмосковном Жуковском дрон попал в многоквартирный дом, жителей эвакуируют.

В аэропортах Москвы действуют ограничения на полеты. Аэропорт Домодедово обслуживает авиарейсы по согласованию соответствующими органами. Прибывающие в Шереметьево рейсы отправляют на запасные аэродромы.

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