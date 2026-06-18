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Лантратова призвала ООН осудить атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращение в ООН и ОБСЕ, призвав публично осудить атаку ВСУ в Брянской области на автобус с детьми из Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В минувшую среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.

Погибла женщина, которая сопровождала белорусских детей. По данным Минздрава Беларуси, в результате атаки еще восемь человек, из них шестеро детей, получили травмы разной степени тяжести.

«Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН и ОБСЕ. Призывает дать объективную оценку атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Лантарова отметила, что жертвами атаки киевского режима стали мирные белорусские граждане, среди которых дети, подчеркнув, что данные международные структуры должны публично осудить преступления ВСУ.

«Я обращаюсь к мировым правозащитным структурам: нельзя молчать, когда оружие направляют на автобус с детьми», — подчеркнула Лантарова.

После атаки на белорусский автобус с детьми Следственные комитеты России и Беларуси возбудили уголовное дело.

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