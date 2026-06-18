Лантратова призвала ООН осудить атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми

В минувшую среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.
Погибла женщина, которая сопровождала белорусских детей. По данным Минздрава Беларуси, в результате атаки еще восемь человек, из них шестеро детей, получили травмы разной степени тяжести.
«Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН и ОБСЕ. Призывает дать объективную оценку атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Лантарова отметила, что жертвами атаки киевского режима стали мирные белорусские граждане, среди которых дети, подчеркнув, что данные международные структуры должны публично осудить преступления ВСУ.
«Я обращаюсь к мировым правозащитным структурам: нельзя молчать, когда оружие направляют на автобус с детьми», — подчеркнула Лантарова.
После атаки на белорусский автобус с детьми Следственные комитеты России и Беларуси возбудили уголовное дело.