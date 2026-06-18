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В Шереметьево эвакуировали пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА

Московский аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку самолетов. Из-за действовавших ограничений пассажиров эвакуировали в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов, сообщила пресс-служба авиагавани.

Источник: AP 2024

До момента снятия ограничений пассажиры находились в укрытиях на паркинге, и в терминалы их не выпускали. В целях безопасности все прибывающие рейсы перенаправляют на запасные аэродромы. В аэропорту Шереметьево действует оперативный штаб, а авиакомпании корректируют расписание и полетные планы на день, добавили в пресс-службе.

Сегодня ночью на подлете к Москве сбили более 40 БПЛА. Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки БПЛА повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод». В аэропортах Москвы введены ограничения на полеты. Домодедово обслуживает авиарейсы по согласованию.

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