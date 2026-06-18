«Вырвали из лап “арабской мафии”: Пропавшую в Таиланде россиянку вернули домой

Ранее сообщалось, что жительница Артёма Дарья уехала в Таиланд 3 апреля и позже перестала выходить на связь. Сначала она отдыхала с компанией, но затем поселилась отдельно. Последний видеозвонок с ней прошёл 25 мая. Во время разговора Дарья шёпотом сказала подруге, что рядом находится охрана её парня, после чего связь оборвалась. Родственников также насторожили срочная продажа инвестиционной квартиры в Анапе и изменения во внешности девушки. Близкие опасались, что она могла оказаться под чужим влиянием, и направили официальный запрос в консульство.