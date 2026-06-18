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В Шереметьево эвакуировали пассажиров из аэропорта и самолетов

В Шереметьево прошла массовая эвакуация на фоне атаки дронов ВСУ на Москву.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Шереметьево из самого здания и воздушной гавани, а также из самолетов, эвакуировали пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях», — говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба гавани озвучила информацию, что ограничения сняли.

«Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Пассажиров сопровождают из укрытий, в том числе из паркингов терминалов, в здание аэровокзала», — говорится в сообщении.

Ранее напомним, российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего было уничтожено 43 дрона противника.

Кроме того, было зафиксировано падение обломков украинских БПЛА в Подмосковье. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты.

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