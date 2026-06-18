В Шереметьево эвакуировали пассажиров из аэропорта и самолетов

Кроме того, было зафиксировано падение обломков украинских БПЛА в Подмосковье. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты.