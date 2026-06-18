В Иркутске мотоциклист без прав врезался в припаркованную машину

В Иркутске вечером 18 июня на улице Радищева произошло ДТП с участием мотоциклиста. 44-летний водитель мотоцикла «Мотоленд ХР 250» двигался со стороны Арктической в направлении Снежного переулка.
В районе строения 206 он не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем врезался в припаркованную машину Honda HRV.
В результате аварии мотоциклист получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
— Мужчина не имел права управления мототранспортом — соответствующая категория в водительском удостоверении отсутствовала, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.