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В Иркутске мотоциклист без прав врезался в припаркованную машину

44-летний водитель не справился с управлением, наехал на препятствие и столкнулся с Honda HRV.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вечером 18 июня на улице Радищева произошло ДТП с участием мотоциклиста. 44-летний водитель мотоцикла «Мотоленд ХР 250» двигался со стороны Арктической в направлении Снежного переулка.

В районе строения 206 он не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем врезался в припаркованную машину Honda HRV.

В результате аварии мотоциклист получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

— Мужчина не имел права управления мототранспортом — соответствующая категория в водительском удостоверении отсутствовала, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.