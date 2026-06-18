Собянин сообщил об уничтожении уже 137 БПЛА, атаковавших Москву

Силы ПВО ликвидировали еще 52 беспилотника на подлете к Москве. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.
Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате налета жительница Электростали получила ранение плеча, в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина.
18 июня в результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены.
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