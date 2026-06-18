Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении уже 137 БПЛА, атаковавших Москву

Силы ПВО ликвидировали еще 52 беспилотника на подлете к Москве. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО ликвидировали еще 52 беспилотника на подлете к Москве. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате налета жительница Электростали получила ранение плеча, в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина.

18 июня в результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше