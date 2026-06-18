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Воробьёв: БПЛА повредили ТЦ «Белая Дача» и жилые дома в Подмосковье

В Московской области после ночной атаки беспилотников получили повреждения жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Одна женщина пострадала, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Источник: Life.ru

По его словам, в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Там повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. Пострадавших, по предварительным данным, нет, жителей эвакуируют.

В Электростали, в деревне Степаново, обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома. Женщина получила лёгкое ранение плеча и отказалась от госпитализации. Там же на улице Радио после падения обломков загорелся автомобиль, пожар быстро потушили.

В Люберцах обломки упали в нескольких местах. Они повредили здание фитнес-центра и объект в промзоне. Пострадавших там нет. Также обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», после чего начался пожар. Данные о площади возгорания и возможных пострадавших уточняются.

В Чехове, в деревне Масново-Жуково, дрон попал в дачный дом в СНТ. В результате разрушены дом и хозяйственные постройки, люди не пострадали. В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, после попадания БПЛА загорелись два дачных дома.

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