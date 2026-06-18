Трагедия на пляже базы отдыха в Башкирии: погиб 19-летний парень

Вчера вечером, 17 июня, в Башкирии на пляже базы отдыха «Лукоморье» рядом с селом Михайловка (Уфимский район) утонул 19-летний парень. Об этом рассказали в МЧС республики.
Спасатели вытащили молодого человека из воды, его пытались реанимировать, но, к сожалению, спасти не удалось. Прибывшей бригаде скорой помощи пришлось констатировать смерть.
По словам очевидцев, парень в тот вечер употреблял алкоголь.
— Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — заявили в экстренном ведомстве.
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