В водоемах Башкирии едва не утонули четверо детей

По данным МЧС по РБ, один инцидент произошел в Белебее: мальчик чуть не утонул в городском пруду в парке «Поющие родники». Взрослые отвлеклись, и ребенок оказался в воде.
Быстро отреагировали очевидцы — мальчика вытащили и передали медикам. Его жизни ничего не угрожает.
В этот же день еще один случай произошел в Архангельском районе. На реке Инзер чуть не утонули трое детей. Отдыхающие купались в необорудованном месте, где были установлены аншлаги «Купание запрещено».
Здесь вовремя подоспели родители — они увидели, что детей уносит течением, и сами вытащили их из воды.
Ранее под Уфой в водоеме базы отдыха утонул 19-летний парень.
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