«Сгруппируйтесь!» Появилось видео из салона самолёта, экстренно севшего в Сочи

Инцидент произошёл с лайнером Boeing 737−800. Воздушное судно вылетело из Сочи в Архангельск поздним вечером. Вскоре у машины отказал один из двигателей. Командир принял решение экстренно возвращаться. Примерно через час самолёт приземлился в аэропорту Адлера.