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«Сгруппируйтесь!» Появилось видео из салона самолёта, экстренно севшего в Сочи

SHOT опубликовал видео из салона борта Smartavia, который совершил экстренную посадку в Сочи. На записи слышны указания экипажа пассажирам.

Источник: Life.ru

Видео из салона самолёта Smartavia, экстренно севшего в Сочи. Видео SHOT.

Бортпроводница инструктирует людей перед приземлением. Она командует: «Сгруппируйтесь и голову вниз!». Кадры передают напряжённую атмосферу в салоне.

Инцидент произошёл с лайнером Boeing 737−800. Воздушное судно вылетело из Сочи в Архангельск поздним вечером. Вскоре у машины отказал один из двигателей. Командир принял решение экстренно возвращаться. Примерно через час самолёт приземлился в аэропорту Адлера.

Посадка завершилась без происшествий. Пострадавших в результате случившегося нет. Сразу после касания полосы пассажиры начали аплодировать пилотам.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.