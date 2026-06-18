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При атаке БПЛА на тепловоз в Ростовской области есть погибший и пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал тепловоз в Ростовской области утром 18 июня.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожной станции Гуково в Ростовской области Северо-Кавказской железной дороги в результате атаки дронов ВСУ поврежден тепловоз. Кроме того, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуре, которая взяла ситуацию на контроль.

«Исполняющий обязанности Лиховского транспортного прокурора Сергей Рудов координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны России уничтожили на подлете к Москве утром 18 июня 43 украинских беспилотников. Позже эта цифра увеличилась до 52.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ВСУ совершили массированную атаку на регион утром 18 июня. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом, есть повреждения.

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