Находящегося в федеральном розыске мужчину поймали в Самаре на краже кофе

Нарушителя задержали, у него нашли кофе стоимостью около 3000 рублей. Когда личность вора начали проверять, оказалось, что он находится в федеральном розыске, так как скрылся от органов предварительного следствия в Нижегородской области. Мужчину передали сотрудникам полиции, скоро его могут отправить к инициатору розыска.