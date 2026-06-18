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Находящегося в федеральном розыске мужчину поймали в Самаре на краже кофе

В Самаре поймали мужчину, который скрывался от следствия в Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Ночью экипаж вневедомственной охраны, который была на маршруте патрулирования в Промышленном районе, получил информацию, что в супермаркете на проспекте Кирова сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы отправились в магазин.

«Работники торговой точки рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который пытался похитить товар», — прокомментировала пресс-служба Росгвардии Самарской области.

Нарушителя задержали, у него нашли кофе стоимостью около 3000 рублей. Когда личность вора начали проверять, оказалось, что он находится в федеральном розыске, так как скрылся от органов предварительного следствия в Нижегородской области. Мужчину передали сотрудникам полиции, скоро его могут отправить к инициатору розыска.