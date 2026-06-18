Фармацевт из Перми уклонился от налогов на 240 млн рублей

Подельники организовали поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволило им необоснованно применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. В декларации по налогу на добавленную стоимость и расчеты по страховым взносам общества вносились заведомо ложные сведения о размере получаемой прибыли.