Более 667 млн тенге ущерба: приговор вынесли в Алматинской области

В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. При этом кооперативы не располагали необходимыми производственными мощностями, оборудованием, работниками и иными ресурсами для осуществления заявленной деятельности.