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Более 667 млн тенге ущерба: приговор вынесли в Алматинской области

В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных счетов-фактур, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Источник: Nur.kz

Расследование проведено Департаментом АФМ по Алматинской области. Согласно материалам дела, руководитель СПК «БАҒДАУЛЕТ и ПК» и СПК «АМАНТАУ-2023» в течение двух лет незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса.

В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. При этом кооперативы не располагали необходимыми производственными мощностями, оборудованием, работниками и иными ресурсами для осуществления заявленной деятельности.

Кроме того, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП «ComputerService», использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов. В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге.

Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Кроме того, конфискована в доход государства автомашина «BMW», приобретенная на преступные доходы. Приговор не вступил в законную силу.