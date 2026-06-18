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Уголовное дело возбуждают в отношении любителя пьяной езды в Приморье

Госавтоинспекция Приморского края расследует ДТП с тремя пострадавшими на территории Надеждинского района, в котором уже выявили признаки уголовно наказуемого деяния, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Источник: ДЕЙТА

На девятом километре автодороги «Подъезд к посёлку Раздольное» 39-летний мужчина, управляя автомобилем Honda H-RV, выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки.

Он врезался в автомобиль Toyota Aqua, чей 30-летний водитель совершал поворот налево.

Оба водителя госпитализированы с тяжёлыми травмами.

С водителем «Тойоты» ехала 50-летняя пассажирка, которая получила лёгкие травмы и от госпитализации отказалась.

Медики оказали ей помощь на месте аварии.

Установлено, что водитель «Хонды» был пьян, именно его состояние могло спровоцировать неосторожный манёвр на дороге.

3 июня, то есть всего две недели назад, его уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в организме.

Это приравнивается к подтверждённому факту алкогольного опьянения.

Соответственно, мужчина совершил рецидив этого нарушения.

Повторное пьяное вождение является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом РФ.

Статья 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде уголовного штрафа, обязательных либо принудительных работ, лишения свободы на срок до двух лет, а также дополнительного наказания в виде конфискации автомобиля как орудия преступления.

Всего за прошедшие сутки инспекторами дорожно-патрульной службы оформлено 41 ДТП, в которых механические повреждения получили 74 транспортных средства.

Травмы разной степени тяжести получили шесть человек.

Всего аварий с пострадавшими людьми — четыре, включая вышеописанную.