Уголовное дело возбуждают в отношении любителя пьяной езды в Приморье

На девятом километре автодороги «Подъезд к посёлку Раздольное» 39-летний мужчина, управляя автомобилем Honda H-RV, выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки.
Он врезался в автомобиль Toyota Aqua, чей 30-летний водитель совершал поворот налево.
Оба водителя госпитализированы с тяжёлыми травмами.
С водителем «Тойоты» ехала 50-летняя пассажирка, которая получила лёгкие травмы и от госпитализации отказалась.
Медики оказали ей помощь на месте аварии.
Установлено, что водитель «Хонды» был пьян, именно его состояние могло спровоцировать неосторожный манёвр на дороге.
3 июня, то есть всего две недели назад, его уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в организме.
Это приравнивается к подтверждённому факту алкогольного опьянения.
Соответственно, мужчина совершил рецидив этого нарушения.
Повторное пьяное вождение является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом РФ.
Статья 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде уголовного штрафа, обязательных либо принудительных работ, лишения свободы на срок до двух лет, а также дополнительного наказания в виде конфискации автомобиля как орудия преступления.
Всего за прошедшие сутки инспекторами дорожно-патрульной службы оформлено 41 ДТП, в которых механические повреждения получили 74 транспортных средства.
Травмы разной степени тяжести получили шесть человек.
Всего аварий с пострадавшими людьми — четыре, включая вышеописанную.