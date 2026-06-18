Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила пресс-служба Росавиации.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написали в Telegram-канале агентства.
Утром 18 июня пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Меры также коснулись людей, которые уже находились в самолетах.
Вечером 17 июня самолет авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Борт совершал рейс Сочи — Архангельск. Позже стало известно, что воздушное судно вернулось в аэропорт Сочи из-за поломки.