Пассажиров аэропорта Шереметьево эвакуировали во время атаки БПЛА

Пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Согласно установленным регламентам до момента снятия ограничений пассажиры не допускаются для прохода из паркингов в терминалы и находятся в безопасных укрытиях, — уточнили в Telegram-канале.
Меры также коснулись людей, которые уже находились в самолетах. После снятия ограничений сотрудники аэропорта вернулись на места, пассажиров сопроводили обратно в терминалы.
В этот же день серьезные разрушения после ударов дронов ВСУ были зафиксированы в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде, о чем сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Кроме того, в результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Также был поврежден тепловоз, произошло два возгорания на коммерческих объектах.