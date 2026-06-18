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Пассажиров аэропорта Шереметьево эвакуировали во время атаки БПЛА

Пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Согласно установленным регламентам до момента снятия ограничений пассажиры не допускаются для прохода из паркингов в терминалы и находятся в безопасных укрытиях, — уточнили в Telegram-канале.

Меры также коснулись людей, которые уже находились в самолетах. После снятия ограничений сотрудники аэропорта вернулись на места, пассажиров сопроводили обратно в терминалы.

В этот же день серьезные разрушения после ударов дронов ВСУ были зафиксированы в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде, о чем сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, в результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Также был поврежден тепловоз, произошло два возгорания на коммерческих объектах.

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