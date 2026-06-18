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Жителя Братска отправили в колонию за комментарии с призывами к терроризму под роликами на «Ютубе»

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор братчанину Евгению Павлюку. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности в комментариях к роликам на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ТК Город

Следствие и суд установили, что Павлюк оставлял комментарии на «Ютубе» под роликами «проукраинской направленности». В своих комментариях он оправдывал действия «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона “Свобода России”» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Помимо этого, братчанин призывал к насильственным действиям в отношении президента Владимира Путина и к бомбардировке Москвы.

Суд назначил Павлюку наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на срок 3 года, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.