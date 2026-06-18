Жителя Братска отправили в колонию за комментарии с призывами к терроризму под роликами на «Ютубе»

Следствие и суд установили, что Павлюк оставлял комментарии на «Ютубе» под роликами «проукраинской направленности». В своих комментариях он оправдывал действия «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона “Свобода России”» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Помимо этого, братчанин призывал к насильственным действиям в отношении президента Владимира Путина и к бомбардировке Москвы.