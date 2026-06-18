Шок, слезы, взаимопомощь: как пережили атаку ВСУ ехавшие в автобусе белорусы

Два автобуса отправились рано утром 17 июня из белорусской Речицы в Россию.
Отдыхать в южный Геленджик ехали 88 граждан Беларуси. Среди них — 41 ребенок, в том числе 28 — из спортивной детско-юношеской школы № 2 Речицкого района. На берегу моря их ожидали и отдых, и тренировки.
Еще 13 детей занимались в частной студии танцев. Некоторых ребят сопровождали родители, а другие ехали по доверенности на взрослых попутчиков.
Для многих подобная поездка была далеко не первой. Они бывали в Геленджике и в прошлом году, и в позапрошлом…
Имея опыт, некоторых детей родители даже снабдили российскими сим-картами, заранее оформленными для поездок.
Казалось бы, все продумано и рассчитано. Но, говорят, что одна из мам, которая никогда не опаздывает, в этот день проспала. Ей пришлось догонять автобус. Кто знал, что это был своеобразный дурной знак…
Естественно, все пассажиры испытали шок.
«У нас были закрыты шторы и в правую часть крыла… взорвался беспилотник», — сообщил в свою очередь юный Даниил.
Он тоже ехал в пострадавшем автобусе. Ранений не получил. Поздно вечером 17 июня вернулся в Речицу с остальными.
В Брянске на тот момент оставались восемь человек, из которых шестеро — дети. Российские врачи оказали им максимально возможную помощь.
Всех участников группы в России поддержали, чем могли. Эвакуировали в город Почеп — один из райцентров Брянской области.
«Хотелось бы поблагодарить администрацию города Почеп… Все службы города сработали очень оперативно. Спасибо им большое, а также руководству Брянской области», — сказала корреспонденту Sputnik белоруска Вероника сразу после возвращения в Речицу.
Она рассказала, что российские службы достаточно оперативно отвели людей от пострадавшего автобуса. Всех оперативно доставили в безопасное место.
«Обеспечили, скажем так, укрытие, питание, помощь психологическую», — перечислила Вероника.
А дома все это время ждали родственники, волновались. Среди них была Наталья Мурашко. В эту поездку отправились два ее ребенка.
Наталья не могла и предложить, что они окажутся в автобусе, в который попадет дрон. Ведь дети уже ездили в Геленджик через Брянскую область после 2022 года.
К счастью, ее дети не пострадали, но, конечно, испытали шок. Так вышло, что батарейка на телефоне Натальи быстро села после отправки детей в поездку. Когда она включила аппарат после зарядки, пришли смс о множестве пропущенных звонков. Да еще и поступила информация, что ее ребенок среди раненых. Но потом выяснилось, что это ошибка.
Дети целы и скоро вернутся. Таковы были официальные данные на вечер 17 июля. И все равно мама очень волновалась, ожидая детей вместе с журналистами в центре Речицы.
Она рассказала, что российская сторона сделала все для комфорта белорусов, попавших в беду.
«Российские люди сделали все возможное, что можно было сделать… И кушать дали, и первую помощь оказали. Все хорошо было», — подчеркнула мама.
И вот прибывают автобусы. Наталья, как и многие другие встречающие, ищет своих. Объятия слезы, расспросы: «Ты цел? Все хорошо».
«Если бы мой старший сын не связался со своей девушкой через мессенджер… Я бы вообще мог не узнать, что с ним и как», — поделился с журналистами Сергей.
Он держал на руках своего младшего ребенка и не скрывал волнения. Хотя его дети были не в том автобусе, в который попал дрон, он нервничал. Тем более, что подробности узнал далеко не сразу.
«Новость была. Фотография автобуса, и по ней было понятно, что это не с моими детьми произошло», — объяснил мужчина.
Не меньше волновались и люди из непострадавшего автобуса. Но они взяли себя в руки и, не поднимая панику, сказали детям, что все в порядке.
«Мы тоже переживали, родители переживали…», — рассказала журналистам руководитель танцевальной студии Снежана.
Она поблагодарила Речицкий райисполком за оперативную помощь.
«Они дозвонились на мою российскую симку, они поддерживали связь, они выслали за нами автобусы…», — пояснила Снежана.
Не менее благодарна она и россиянам, которые быстро организовали горячее питание, медпомощь, даже зоны отдыха для детей и многое другое.
«Наверное, это специфика детской психики. Они ищут что-то положительное», — считает белоруска.
Она рассказала, что, когда группа из второго автобуса прибыла на пункт временного размещения в Почеп, то дети из первого автобуса уже играли в мяч и шашки.
Некоторым взрослым, по ее словам, было тяжелее. Они осознавали всю критичность ситуации.
«Я держалась до последнего, я с ними (с детьми — Sputnik) и шутила, и водила их в игры всякие играть. Ну, не давала вообще никак грустить… Я родителям делала фотоотчеты», — поделилась Снежана.
Уже когда группу провожали из России под охраной, эмоции взяли верх.
«Я села, и все. У меня просто слезы ручьем. Мы очень сильно переживаем. И вот реально молимся за людей, которые там пострадали», — заверила девушка.
Однако при атаке дрона были не только пострадавшие.
Ее муж — тренер первой категории Алексей Горошко — получил серьезные ранения.
Редакция Sputnik выражает искренние соболезнования всем родным и близким Виктории и желает скорейшей реабилитации раненым.
Всю возможную помощь окажут семьям и местные власти.
«Мы не оставим ни одну семью с этой бедой и окажем поддержку каждому», — подчеркнул председатель Речицкого райисполкома Сергей Довгалев.