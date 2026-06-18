Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шок, слезы, взаимопомощь: как пережили атаку ВСУ ехавшие в автобусе белорусы

Группа детей и взрослых ранее уже ездила в Геленджик из белорусской Речицы на отдых, но поездку прервал трагический инцидент.

Источник: Sputnik.by

Два автобуса отправились рано утром 17 июня из белорусской Речицы в Россию.

Отдыхать в южный Геленджик ехали 88 граждан Беларуси. Среди них — 41 ребенок, в том числе 28 — из спортивной детско-юношеской школы № 2 Речицкого района. На берегу моря их ожидали и отдых, и тренировки.

Еще 13 детей занимались в частной студии танцев. Некоторых ребят сопровождали родители, а другие ехали по доверенности на взрослых попутчиков.

Для многих подобная поездка была далеко не первой. Они бывали в Геленджике и в прошлом году, и в позапрошлом…

Имея опыт, некоторых детей родители даже снабдили российскими сим-картами, заранее оформленными для поездок.

Казалось бы, все продумано и рассчитано. Но, говорят, что одна из мам, которая никогда не опаздывает, в этот день проспала. Ей пришлось догонять автобус. Кто знал, что это был своеобразный дурной знак…

Как рассказала позже корреспонденту Sputnik взрослая участница поездки Вероника, удар дрона пришелся по передней части одного из автобусов.

Естественно, все пассажиры испытали шок.

«У нас были закрыты шторы и в правую часть крыла… взорвался беспилотник», — сообщил в свою очередь юный Даниил.

Он тоже ехал в пострадавшем автобусе. Ранений не получил. Поздно вечером 17 июня вернулся в Речицу с остальными.

В Брянске на тот момент оставались восемь человек, из которых шестеро — дети. Российские врачи оказали им максимально возможную помощь.

Всех участников группы в России поддержали, чем могли. Эвакуировали в город Почеп — один из райцентров Брянской области.

«Хотелось бы поблагодарить администрацию города Почеп… Все службы города сработали очень оперативно. Спасибо им большое, а также руководству Брянской области», — сказала корреспонденту Sputnik белоруска Вероника сразу после возвращения в Речицу.

Она рассказала, что российские службы достаточно оперативно отвели людей от пострадавшего автобуса. Всех оперативно доставили в безопасное место.

«Обеспечили, скажем так, укрытие, питание, помощь психологическую», — перечислила Вероника.

А дома все это время ждали родственники, волновались. Среди них была Наталья Мурашко. В эту поездку отправились два ее ребенка.

Наталья не могла и предложить, что они окажутся в автобусе, в который попадет дрон. Ведь дети уже ездили в Геленджик через Брянскую область после 2022 года.

К счастью, ее дети не пострадали, но, конечно, испытали шок. Так вышло, что батарейка на телефоне Натальи быстро села после отправки детей в поездку. Когда она включила аппарат после зарядки, пришли смс о множестве пропущенных звонков. Да еще и поступила информация, что ее ребенок среди раненых. Но потом выяснилось, что это ошибка.

Дети целы и скоро вернутся. Таковы были официальные данные на вечер 17 июля. И все равно мама очень волновалась, ожидая детей вместе с журналистами в центре Речицы.

Она рассказала, что российская сторона сделала все для комфорта белорусов, попавших в беду.

«Российские люди сделали все возможное, что можно было сделать… И кушать дали, и первую помощь оказали. Все хорошо было», — подчеркнула мама.

И вот прибывают автобусы. Наталья, как и многие другие встречающие, ищет своих. Объятия слезы, расспросы: «Ты цел? Все хорошо».

«Если бы мой старший сын не связался со своей девушкой через мессенджер… Я бы вообще мог не узнать, что с ним и как», — поделился с журналистами Сергей.

Он держал на руках своего младшего ребенка и не скрывал волнения. Хотя его дети были не в том автобусе, в который попал дрон, он нервничал. Тем более, что подробности узнал далеко не сразу.

«Новость была. Фотография автобуса, и по ней было понятно, что это не с моими детьми произошло», — объяснил мужчина.

Не меньше волновались и люди из непострадавшего автобуса. Но они взяли себя в руки и, не поднимая панику, сказали детям, что все в порядке.

«Мы тоже переживали, родители переживали…», — рассказала журналистам руководитель танцевальной студии Снежана.

Она поблагодарила Речицкий райисполком за оперативную помощь.

«Они дозвонились на мою российскую симку, они поддерживали связь, они выслали за нами автобусы…», — пояснила Снежана.

Не менее благодарна она и россиянам, которые быстро организовали горячее питание, медпомощь, даже зоны отдыха для детей и многое другое.

«Наверное, это специфика детской психики. Они ищут что-то положительное», — считает белоруска.

Она рассказала, что, когда группа из второго автобуса прибыла на пункт временного размещения в Почеп, то дети из первого автобуса уже играли в мяч и шашки.

Некоторым взрослым, по ее словам, было тяжелее. Они осознавали всю критичность ситуации.

«Я держалась до последнего, я с ними (с детьми — Sputnik) и шутила, и водила их в игры всякие играть. Ну, не давала вообще никак грустить… Я родителям делала фотоотчеты», — поделилась Снежана.

Уже когда группу провожали из России под охраной, эмоции взяли верх.

«Я села, и все. У меня просто слезы ручьем. Мы очень сильно переживаем. И вот реально молимся за людей, которые там пострадали», — заверила девушка.

Однако при атаке дрона были не только пострадавшие.

Погибла супруга одного из детских футбольных тренеров — Виктория Горошко.

Ее муж — тренер первой категории Алексей Горошко — получил серьезные ранения.

Редакция Sputnik выражает искренние соболезнования всем родным и близким Виктории и желает скорейшей реабилитации раненым.

Всю возможную помощь окажут семьям и местные власти.

«Мы не оставим ни одну семью с этой бедой и окажем поддержку каждому», — подчеркнул председатель Речицкого райисполкома Сергей Довгалев.

СК