Шок, слезы, взаимопомощь: как пережили атаку ВСУ ехавшие в автобусе белорусы

К счастью, ее дети не пострадали, но, конечно, испытали шок. Так вышло, что батарейка на телефоне Натальи быстро села после отправки детей в поездку. Когда она включила аппарат после зарядки, пришли смс о множестве пропущенных звонков. Да еще и поступила информация, что ее ребенок среди раненых. Но потом выяснилось, что это ошибка.