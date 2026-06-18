Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

Международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они начали действовать в 02.25 18 июня, сообщает Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На данный момент на вылет задержан рейс в Сочи и три рейса на прилет — два из Сочи и один из Антальи (Турция).
Напомним, что сегодня ночью в регионе ввели режим «Беспилотная опасность».
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