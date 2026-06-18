В СК рассказали о мотиве убийства ребенка в Петербурге

В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.
«(Петр — ред.) Жилкин (обвиняемый в убийстве ребенка — ред.) боялся, что мальчик расскажет все (о действиях сексуального в отношении него — ред.) родителям. Сначала обвиняемый выдвинул версию, что его шантажировали. Но эта версия ничем не подкреплена», — сообщил Яшков.
По словам Яшкова, перед убийством мальчик стал жертвой сексуального насилия со стороны Жилкина. «Обвиняемый рассчитывал на то, что этот ребенок беспризорник и его никто не будет искать, поэтому он сможет скрыться и скрыть следы преступления», — отметил следователь.
Однако поиски 9-летнего мальчика, который оказался ребенком из многодетной семьи, начались практически сразу же, добавил следователь.