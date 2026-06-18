Массовая атака дронов на Москву и Московскую область. Главное

Москва и Московский регион в течение ночи на 18 июня подверглись атаке беспилотников.
Что произошло за ночь и утро:
Мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать об уничтоженных дронах в 04:36 мск, тогда были сбиты 15 аппаратов. По его словам, в общей сложности на подлете к Москве к 8:12 мск было сбито около 180 беспилотников.
Несколько аппаратов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). «Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Принимаются меры к ликвидации последствий», — добавил Собянин.
Обломки упали на территории торгового центра «Садовод», одно из зданий получило незначительные повреждения, никто не пострадал.
Об атаке беспилотников сообщил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. С его слов, на кровлю ТЦ «Белая дача» упали обломки дрона. «Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется», — сказано в сообщении.
В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты.
В Люберцах обломки дронов упали в нескольких местах, повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, пострадавших нет.
В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома, женщина получила незначительное ранение плеча и отказалась от госпитализации. В Чехове в деревне Масново-Жуково дрон попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков. В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания дрона загорелись два дачных дома. На месте работают пожарные службы, пострадавших нет.
Движение по МКАД от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе ограничено в обоих направлениях, сообщает МВД. Кроме того, движение ограничено напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе, Чагинская улица перекрыта полностью. Перекрыта также улица Капотня от Верхних полей до МКАД и улица Верхние поля от улица Марьинский парк до МКАД. Ведомство попросило водителей использовать пути объезда.
В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные укрытия, в том числе с бортов воздушных судов, в 7:10 мск пресс-служба авиагавани сообщила о снятии ограничений. «В связи с действием временных ограничений в периметре воздушного пространства аэродрома Шереметьево авиакомпании корректируют расписание полетов», — предупредили там.
Всего над регионами России в течение ночи подразделения ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны.