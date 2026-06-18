Мост за 34 млн тенге утонул в Павлодарской области

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Автор ролика указывает, что понтонный мост находится вблизи села Коктас Аксуской сельской зоны.
«Единственный перевал, мост, который в прошлом году ремонтировали, опять утонул. После разлива он лежит, как лежал. Мы обращались к акиму, никаких мер он не принимает. Как мы будем зимовать в этом году, не знаем», — говорит автор видео.
Понтонный мост через реку Белая установили еще в 2006 году. Его используют жители четырех сел для переправы на другой берег, где ведется заготовка кормов для скота. Также по мосту ходят сотрудники энергетической компании, обслуживающие высоковольтные линии электропередачи.
В 2024 году с мостом уже возникали проблемы. Тогда чиновники заверили, что на разработку проектно-сметной документации по замене переправы выделены деньги. Однако весной 2026 года были обнаружены разрывы сварных швов и износ понтонных конструкций. После разлива мост и вовсе затонул.
«В связи с выявленными дефектами акиматом сельского округа направлено исковое заявление в суд, чтобы обязать подрядную организацию выполнить гарантийные обязательства. По итогам рассмотрения дела стороны пришли к медиативному соглашению. ТОО “СтройЭталон” обязалось выполнить работы по восстановлению моста до 25 июля текущего года», — сообщили в акимате Аксу.