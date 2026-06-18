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Мост за 34 млн тенге утонул в Павлодарской области

В Павлодарской области понтонный мост, отремонтированный за 34 млн тенге, вновь ушел под воду. Жители села Аксуской сельской зоны говорят, что теперь не могут заготавливать корм для скота, передает «Ирбис TV».

Источник: Nur.kz

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Автор ролика указывает, что понтонный мост находится вблизи села Коктас Аксуской сельской зоны.

«Единственный перевал, мост, который в прошлом году ремонтировали, опять утонул. После разлива он лежит, как лежал. Мы обращались к акиму, никаких мер он не принимает. Как мы будем зимовать в этом году, не знаем», — говорит автор видео.

Понтонный мост через реку Белая установили еще в 2006 году. Его используют жители четырех сел для переправы на другой берег, где ведется заготовка кормов для скота. Также по мосту ходят сотрудники энергетической компании, обслуживающие высоковольтные линии электропередачи.

В 2024 году с мостом уже возникали проблемы. Тогда чиновники заверили, что на разработку проектно-сметной документации по замене переправы выделены деньги. Однако весной 2026 года были обнаружены разрывы сварных швов и износ понтонных конструкций. После разлива мост и вовсе затонул.

«В связи с выявленными дефектами акиматом сельского округа направлено исковое заявление в суд, чтобы обязать подрядную организацию выполнить гарантийные обязательства. По итогам рассмотрения дела стороны пришли к медиативному соглашению. ТОО “СтройЭталон” обязалось выполнить работы по восстановлению моста до 25 июля текущего года», — сообщили в акимате Аксу.