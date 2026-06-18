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Собянин: На подлете к Москве сбито около 180 беспилотников

Силы противовоздушной обороны в общей сложности ликвидировали уже около 180 беспилотников на подлете к Москве. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны в общей сложности ликвидировали уже около 180 беспилотников на подлете к Москве. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается, — написал глава города в своем канале в МАКС.

Тем же утром пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Меры также коснулись людей, которые уже находились в самолетах.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника по АЗС в городе Обояни. Также два человека получили акубаротравму и осколочные ранения.

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