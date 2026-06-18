Силы ПВО за ночь сбили 555 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами России 555 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в Минобороны.
Атаке со стороны украинской армии подверглись Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская и Смоленская области.
Кроме того, дроны ликвидировали над Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря, передает ТАСС.
На данный момент в аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения. В Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде зафиксированы сильные разрушения после атаки.
Помимо этого, в результате удара ВСУ в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Также был поврежден тепловоз, произошло два пожара на коммерческих объектах.