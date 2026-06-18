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Была еще жива: больницы не приняли 4-летнюю жертву насильника

В Индии отец 4-летней девочки, погибшей после жестокого нападения в марте этого года, обвинил частные больницы в смерти дочери.

В Индии отец 4-летней девочки, погибшей после жестокого нападения в марте этого года, обвинил частные больницы в смерти дочери. По его словам, медики отказались оказывать помощь истекающему кровью ребёнку, ссылаясь на то, что это «медико-легальный случай», из-за чего девочка скончалась по дороге в государственную клинику.

Инцидент произошёл 16 марта в городе Нандграм. Сосед заманил ребёнка сладостями, отвёл в безлюдное место, где совершил надругательство и ударил девочку кирпичом по голове. Отец нашёл дочь лишь через два часа поисков — она была тяжело ранена и раздета. Он немедленно повёз её в ближайшую больницу Khajan Singh Manvi Health Care, но врачи отказали в приёме.

Следующая остановка, St Joseph Hospital, также закончилась отказом. Сотрудники заявили, что не могут принять пациентку и направили отца в государственное учреждение. К тому времени, как он добрался до MMG Hospital, прошёл час, и врачи констатировали смерть девочки от полученных травм.

Верховный суд Индии признал обоснованность претензий отца к частным клиникам и потребовал от них выплатить компенсацию семье. Суд также подверг критике действия полиции, которая вместо помощи задержала родителей пострадавшего ребёнка. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и преступлениях против детей.