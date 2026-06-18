Была еще жива: больницы не приняли 4-летнюю жертву насильника

Инцидент произошёл 16 марта в городе Нандграм. Сосед заманил ребёнка сладостями, отвёл в безлюдное место, где совершил надругательство и ударил девочку кирпичом по голове. Отец нашёл дочь лишь через два часа поисков — она была тяжело ранена и раздета. Он немедленно повёз её в ближайшую больницу Khajan Singh Manvi Health Care, но врачи отказали в приёме.